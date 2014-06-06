Правительство сохранило тариф на электроэнергию для религиозных организаций - как для населения

Кабинет Министров Украины рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, установить с 1 июня 2014 года новые тарифы на электроэнергию для религиозных организаций на уровне как для населения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины от 21.05.2014 года № 149 о совершенствовании государственной политики регулирования тарифов на электрическую энергию, сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, Правительство рекомендовало установить для религиозных организаций цену "на уровне тарифа второго блока для населения, проживающего в жилых домах, оборудованных газовыми или другими плитами (кроме кухонных электрических плит)".

В свою очередь НКРЭ в постановлении от 23.05.2014 года № 749 установила новые тарифы на электроэнергию, как для населения, так и для религиозных организаций, которые по сравнению с 2011-2012 годами увеличились на 15%.

В итоге, религиозные организации будут платить за электроэнергию по 34,95 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

В последний раз цена на электроэнергию для религиозных организаций повышалась в аналогичном объеме три года назад – в апреле 2011 года.