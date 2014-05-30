Украина должна немедленно начать выпуск биометрических паспортов - эксперт

Украина должна немедленно начать выпуск биометрических паспортов, чтобы в случае введения Европейским Союзом безвизового режима избежать огромных очередей и недоразумений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

”Безвизовый режим предоставляется тем странам, у которых есть биометрические паспорта. Сегодня в Украине биометрических паспортов - ноль. Поэтому, если Евросоюз внезапно предоставит Украине безвизовый режим, воспользоваться им будет некому”, - сказал Сушко.

По его словам, в Украине насчитывается около 10 млн граждан, имеющих загранпаспорта, и поэтому, чтобы всех их обеспечить биометрическими паспортами, Украине понадобится 5 лет при нынешних мощностях.

”Поэтому государство должно немедленно запустить выпуск биопаспортов. Чем дальше мы будем откладывать начало их выдачи, тем будет хуже - мы получим тысячные очереди. Поэтому я надеюсь, что летом полиграфкомбинат ”Украина” начнет их печать”, - сказал Сушко.

Говоря о возможных сроках введения для Украины безвизового режима, эксперт отметил, что осенью нашу страну посетит экспертная комиссия, которая будет изучать, как выполняются условия, чтобы Украина могла получить от ЕС безвизовый режим, после чего будет составлен отчет. Он, по словам эксперта, будет содержать замечания, но другой отчет и другая комиссия будут весной, после чего, скорее всего, ближе к летним отпускам, следует ожидать окончательного решения относительно получения Украиной безвизового режима для ее граждан.

Также Сушко не исключил, что в связи с последними событиями на востоке Украины европейские эксперты будут требовать усилить укрепление границ, поскольку очень важным для предоставления безвизового режима является то, насколько граждане Украины и иностранцы спокойно себя будут чувствовать на территории Украины .

”Я надеюсь, что эти вызовы, которые есть сегодня на восточных границах, они станут хорошим уроком, как нужно и как не нужно охранять границу”, - отметил Сушко.

Как сообщал УНИАН, 26 марта премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что биометрические паспорта гражданам Украины начнут выдавать уже в этом году.

”Мы планируем в течение этого года начать выдавать биометрические паспорта. И надеемся на то, что наши европейские партнеры после окончательного введения этих решений ускорят процесс безвизового режима между Украиной и ЕС”, - сказал он.

Премьер в тот же день подписал соответствующий нормативный акт, в котором утверждается форма паспорта с биометрическими данными.