В Софии Киевской в 13.00 начнется Молитва за Украину

24 мая, в 13.00 в Софийском соборе Национального заповедника «София Киевская» начнется Молитва за Украину. Об этом сообщает Правительственный портал.

В сообщении отмечается, что в мероприятии запланировано участие и.о. Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова, Премьер-министра Украины Арсения Яценюка, членов Правительства, представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.