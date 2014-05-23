В Софии Киевской 24 мая в состоится совместная молитва за Украину
16:58, 23 мая 2014Государство
0
Совместная молитва представителей христианских конфессий за Украину состоится 24 мая в Софийском соборе Киева, который входит в национальный заповедник «София Киевская».
Такое решение было принято накануне на встрече и.о. президента Украины, спикера Верховной Рады Александра Турчинова с членами Всеукраинского совета церквей. В ходе встречи А.Турчинов выступил с инициативой совершить молитву в «день тишины».
«Духовный фундамент, который строят все Церкви нашего государства, должен укрепить и объединить государство», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter