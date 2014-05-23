Турчинов дал поручение решить проблемы ввоза гуманитарной помощи в Украину

Церкви заинтересованы в оказании социальной помощи малообеспеченным слоям населения, переселенцам из Крыма и пострадавшим от террористов на Донбассе, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Эту проблему поднял епископ РКЦ Станислав Широкорадюк во время встречи председателя Верховной Рады, и.о. Президента Украины Александра Турчинова с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 22 мая 2014 года, сообщает Институт религиозной свободы.

Также первый заместитель председателя ВСЦ ЕХБ Валерий Антонюк отметил готовность церквей сотрудничать с властями в вопросах социальной защиты жителей Украины, которые в этом нуждаются, особенно в результате вынужденной внутренней миграции в другие города страны.

В ответ на это Александр Турчинов поручил уже в пятницу, 23 мая, провести совместное совещание с участием Министра социальной политики Украины, Государственной таможенной службы Украины и ответственных лиц за направление гуманитарной помощи со стороны церквей и религиозных организаций.

По словам и.о. Президента Украины, принятых новым Правительством мер оказалось недостаточно для того, чтобы упростить процес растаможки и ввоз в Украину иностранных гуманитарных грузов с целью их дальнейшего распределения с помощью религиозных организаций. Поэтому он предложил на конкретных примерах разобраться в существующих бюрократических препятствиях и устранить их.

Во время этой встречи главы конфессий поддержали инициативу по проведению в субботу, 24 мая, общенациональной молитвы за мир и единство в Украине, за проведение честных выборов.