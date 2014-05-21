Генеральная прокуратура начала расследование в отношении Януковича и Захарченко по факту незаконного давления на Митрополита Владимира

Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывших Президента Украины, Генерального прокурора, Министра внутренних дел и других высокопоставленных лиц по факту незаконного давления на Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с целью устранения его от управления УПЦ МП. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В ходе проверки, проведенной по обращению одного из народных депутатов, установлено, что Митрополит Киевский и всея Украины Владимир придерживался позиции невмешательства Церкви в политику, чем вызвал недовольство бывшего Президента Украины, который желал заручиться поддержкой УПЦ в выборах в 2015 году.

После неудачных попыток убедить Митрополита Киевского и всея Украины Владимира отречься от должности экс-министр внутренних дел Украины, во исполнение указания бывшего Президента Украины, организовал силами подчиненных ему работников физическую изоляцию митрополита Александра, который является личным секретарем и доверенным лицом Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира.

Одним из условий освобождения митрополита Александра из изоляции было убедить Митрополита Киевского и всея Украины Владимира отречься от занимаемой должности.

По данному факту Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении экс-чиновниками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.