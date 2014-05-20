Завтра в ”Софии Киевской” откроется выставка ”Храм. Град. Держава. Первые каменные христианские храмы Киева”

В здании Трапезной церкви (XVIII в.) на территории Национального заповедника «София Киевская» завтра, в 15.00, состоится открытие выставки «Храм. Град. Держава. Первые каменные христианские храмы Киева».

Как сообщили "УНИАН-Религии" в пресс-службе заповедника, экспозиция выставки представляет культуру тех исторических времен, которые совпали с началом христианской эры на территории Руси. Этому предшествовал период экономического и политического развития восточнославянского общества, что привело в ІХ в. к созданию могучего государства – Киевской Руси.

В экспозиции представлены архитектурные детали и строительные материалы из археологических раскопок древнейших христианских храмов и каменных дворцов Киева, церковная утварь, а также предметы быта киевлян Х–ХII вв., в которых воплощено мастерство древних зодчих и ремесленников.

На выставке будут представлены уникальные вещи, в частности такие, как крест ХІ в. из раскопок Херсонеса, фрагмент мозаичного пола конца Х в. из Десятинной церкви, монета с княжеским знаком – трезубом конца ХІ в. и многое другое. Организаторы отмечают, что часть материалов выставки экспонируется впервые.

”На протяжении Х–ХII вв. в древнем Киеве формировался и укреплялся институт столицы, что сопровождалось интенсивным строительством: формировалась планировочная структура города, возводились каменные храмы и княжеские дворцы. Утверждение особого статуса стольного града Киева как самого святого города средневековой Руси-Украины связано с византийской социальной моделью, где были совмещены церковный и государственный церемониал.

Древнерусский христианский храм был центром духовной жизни, очагом развития образования и искусств. Первые каменные христианские храмы Киева строили и украшали мозаиками и фресками по образцу византийских”, - рассказывают в пресс-службе Национального заповедника «София Киевская».

Историко-культурный контекст экспозиции будет раскрыт комплексом материалов из собраний Национального заповедника «София Киевская», Национального музея истории Украины, Национального заповедника «Херсонес Таврический», Института археологии НАН Украины, Музея истории города Киева.

К участию в открытии выставки приглашены министр культуры Украины Евгений Нищук, заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Даниил Лубкивский, а также известные научные работники.