В Киеве почтят память жертв депортации крымскотатарского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, в частности, 16 мая в 18:00 в Национальной опере Украине состоится вечер-реквием, посвященный 70-й годовщине депортации крымских татар и других депортированных народов с территории Крыма.

На сцене Национальной оперы выступят народные артисты Украины, известные украинские и крымскотатарские исполнители. В частности, народная артистка Украины Ада Роговцева, народный артист Украины Алексей Богданович, актриса и режиссер Екатерина Степанкова, крымскотатарские и украинские исполнители – Джамала, дуэт «Сестры Тельнюк», Арсен Мирзоян, Ленара Османова и Эдип Асанов. Академическое исполнение в программе вечера будут обеспечивать Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины им. Веревки и Академическая мужская хоровая капелла им. Л.Ревуцкого, отмечается в сообщении.

По данным Минкультуры, в рамках вечера будет презентована самобытная крымскотатарская культура. Среди прочего на сцене продемонстрируют известный аутентичный танец – “Хайтарма” (“Возвращение”), прочитают поэтические фрагменты литературных произведений, в частности, крымскотатарских, переведенных на украинский язык.

На протяжении всего мероприятия будут демонстрироваться архивные видео- и фотоматериалы о депортации крымскотатарского и других народов. Также в стенах Национальной оперы будет открыта выставка произведений крымскотатарского искусства.

Режиссером вечера стал Ахтем Сейтаблаев, главный актер и режиссер фильма «Хайтарма», первого художественного фильма о депортации крымскотатарского народа, сообщили в Минкультуры.

Гостями мероприятия будут первые лица государства, лидеры крымскотатарского народа, дипломаты, культурные деятели, государственные деятели разных уровней и другие приглашенные, говорится в сообщении.