Папа Римский написал письмо Турчинову

Папа Римский Франциск молится за поиск мирных путей урегулирования кризиса в Украине.

Об этом он написал в письме к и. о. президента Украины Александру Турчинову, передает Еспресо.TV.

Святейший Отец в своем письме выражает свои чувства к украинскому народу, «особенно вспоминая о жертвах напряженных конфликтов, разразившихся в эти последние месяцы, а также о тех, кто страдает по причине нынешних событий».

«В то же время уверяю о моей молитве, чтобы власти Вашей страны, вовлеченные Стороны, а также все международное сообщество не прекращали поиска мирных решений через диалог и переговоры, терпеливо и используя все возможные средства в этом направлении. Я не сомневаюсь, что будет сделано все возможное, чтобы успокоить души и восстановить отношения взаимного уважения и доверия, преодолевая атмосферу недоверия и угнетения, которая рискует распространиться еще больше и помешать достижению общих и долговременных договоренностей», - говорится в обращении понтифика.

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