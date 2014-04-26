Папа Римский подарил Яценюку золотую ручку и пожелал подписать ею мирное соглашение

Папа Римский Франциск подарил премьер-министру Украины Арсению Яценюку золотую ручку и пожелал подписать ею мирное соглашение.

Об этом сообщает радио Ватикана.

«Святейший Отец подарил украинскому премьеру золотую ручку, выразив пожелание, чтобы он ею подписал мир», - говорится в сообщении.

В свою очередь Яценюк сказал, что также на это надеется. Он подарил Папе новогоднюю фотографию Майдана, отмечая, что здесь миллионы украинцев боролись за свободу и права. Такое же фото получил также и Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.

В состав делегации, среди других, входили и.о. министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская, мэр Львова Андрей Садовый.

Из Ватикана Яценюк с сопровождением отбыл в базилику Святой Софии в Риме, где состоялась молитва за Украину и встреча с украинской общиной.

Высоких гостей встретил глава УГКЦ Святослав Шевчук, архиепископ Мечислав Мокшицкий, митрополит Львовской РКЦ в Украине и другие украинские владыки.

В первую очередь почтили память героев Небесной Сотни перед мемориалом возле базилики Святой Софии и возложили цветы.

По данным радио Ватикана, также Яценюк провел пресс-конференцию на английском языке, а на украинском ответил на вопрос о встрече с Папой, сказав, что просил Папу Франциска молиться за Украину, за украинский народ, за стабильность и мир в Европе и в мире.

Отмечается также, что глава украинского правительства прибыл в Ватикан для участия в канонизации Римских Епископов Иоанна ХХІІІ и Иоанна Павла ІІ, которая состоится в воскресенье, 27 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане. Однако в связи с напряженной ситуацией в Украине он не смог остаться на торжественную церемонию, поэтому украинскую официальную делегацию возглавит и.о. министра иностранных дел Дещица.