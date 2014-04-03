Яценюк и патриарх Филарет (УПЦ КП) обсудили проблемы государственно-церковных отношений

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обсудил с Предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом актуальные проблемы государственно-церковных отношений, присутствия Церкви в разных сферах общественной жизни.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Патриарх Филарет проинформировал руководителя правительства об инициативе Церкви по сбору средств для Вооруженных Сил Украины, а также рассказал о других общественных, социальных и благотворительных инициативах Киевского патриархата.

В частности, как отметил Патриарх Филарет, уже собрано 700 тысяч гривень, и Украинская православная церковь КП предложила другим Церквам и религиозным организациям призывать своих прихожан помочь Украинскому войску в сложное для страны время.

Со своей стороны, Яценюк поблагодарил Патриарха Филарета за последовательную гражданскую позицию и те усилия, которые прилагает возглавляемая им Церковь для духовного развития общества, его консолидации, морального и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В ходе встречи была достигнута договоренность о необходимости скорейшего преодоления проблем, которые накапливались в отношениях между государством и Церквами на протяжении длительного времени.

На встрече присутствовал секретарь Священного Синода УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).