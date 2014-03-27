В Госдуму РФ внесен законопроект, упрощающий регистрацию религиозных организаций

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, смягчающий требования к регистрации религиозных организаций, передает ИТАР-ТАСС. Речь идет, в частности, о том, что местной религиозной организации, не имеющей централизованной структуры, для регистрации не придется подтверждать факт существования на протяжении не менее 15 лет.

Документ, текст которого размещен в электронной базе данных Госдумы, направлен на реализацию решения Европейского суда по правам человека, вступившего в силу 10 марта 2010 года. ЕСПЧ установил, что прописанное в российском законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» «правило 15 лет» «не отвечает критерию необходимости в демократическом обществе, который является одним из условий правомерного ограничения прав и свобод человека».

В связи с этим правительство предлагает «отменить обязанность представлять для государственной регистрации создания местной религиозной организации, не имеющей подтверждения о вхождении в централизованную религиозную организацию», документ, свидетельствующий о ее существовании «в качестве религиозной группы на протяжении не менее 15 лет». Отмена этого правила, уверены в кабмине, «позволит устранить препятствие в получении статуса юридического лица для представителей новых религиозных течений ... при условии обязательного проведения в отношении таких религиозных организаций государственной религиоведческой экспертизы».

Кроме того, законопроект предполагает изменение порядка уведомления о создании религиозной группы: оно должно предоставляться в территориальный орган Минюста (в настоящее время - также в органы местного самоуправления). По мнению авторов законопроекта это позволит религиозной группе, в том числе, «воспользоваться правом беспрепятственно без предварительного уведомления органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления проводить религиозные собрания в зданиях, помещениях и иных местах, специально предоставленных религиозной группе для этих целей на основании гражданско-правового договора».