В «Херсонесе Таврическом» заявляют об отсутствии оснований для беспокойства о сохранности экспонатов

Руководство Национального заповедника «Херсонес Таврический» заявляет об отсутствии оснований для беспокойства по поводу сохранности экспонатов и удивлено призывами министра культуры Украины Евгения Нищука к ЮНЕСКО защитить заповедник.

Об этом речь идет в сообщении пресс-службы заповедника, текст которого передан УНИАН.

«Все фонды и коллекции Национального заповедника «Херсонес Таврический» сберегаются, обслуживаются и охраняются надлежащим образом. Коллектив заповедника со всей ответственностью заявляет, что на сегодня нет никаких оснований беспокоиться о сохранности не только особо ценных раритетов, но и всех экспонатов, находящихся на фондовом хранении в НЗ «Херсонес Таврический», - говорится в сообщении.

Руководство заповедника заявляет, что оно «профессионально выполняет свою работу, чего на настоящий момент вполне достаточно для сохранения бесценного наследия Херсонеса и для стран славянского мира, и для всей человеческой цивилизации. В этой связи вызывают удивление призывы министра культуры Украины Евгения Нищука к мировой общественности и ЮНЕСКО защитить «Херсонес Таврический». Херсонесу ничего и никто не угрожает».

В пресс-службе также называют «сильно преувеличенными слухами» информацию «о недоступности заповедника для украинских ученых» и утверждают, что «Херсонес Таврический» не сворачивал и не собирается сворачивать международную научную деятельность».

Об этом, как отмечено в сообщении, свидетельствуют самые ближайшие планы: «в мае текущего года у нас состоится XVI Международная конференция по истории религии и религоведению с участием ученых России, Украины, Белоруссии, Польши и всех, кто аккредитуется дополнительно. А на июнь запланирован традиционный уже VI Византийский семинар «Империя и полис».

Как сообщал УНИАН, 18 марта министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина просит ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников в Крыму, физический доступ в нынешней ситуации, но ответственность за которые несет государство.

По его словам, «на территории Крыма есть заповедник Херсонес Таврический, который в 2013 году внесен в список ЮНЕСКО как заповедник, принадлежащий Украинскому государству. И на нас возложена миссия его сохранения. Вместе с тем сейчас, когда мы практически не имеем физического доступа для защиты всех тех раритетов, экспонатов музейных, которые там есть, которые просто бесценные не только для Украины, но и для мира, мы, безусловно, обращаемся к ЮНЕСКО помочь нам в неприкосновенности заповедника Херсонеса Таврического. В конечном счете как и других объектов”.