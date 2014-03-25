Еврокомиссия сняла свои требования гарантий для секс-меньшинств в антидискриминационном законе

Верховная Рада может на этой неделе принять законы, которые позволят Украине перейти ко второму этапу выполнения плана либерализации визового режима с Евросоюзом, считает министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он заявляет, что Европейская комиссия сняла свои требования в "антидискриминационном законе" о гарантиях для секс-меньшинств, сообщает Католический обозреватель.

"Мы все-таки нашли взаимопонимание с Европейской комиссией относительно законопроекта о дискриминации. И они сняли свои требования относительно указания в законе гарантий для секс-меньшинств", - сообщил Петренко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 24 марта.

По словам министра, антидискриминационный законопроект уже доработан без положений относительно гарантий для секс-меньшинств. "Он является общим относительно общей защиты всех лиц, независимо от расовой принадлежности и религиозных убеждений", - сказал он.

По словам Петренко, Совет может на этой неделе принять законы, которые позволят Украине перейти ко второму этапу выполнения плана либерализации визового режима с Евросоюзом.

По словам министра, правительство поддержало три законопроекта, которые необходимы для перехода ко второму этапу выполнения плана действий по либерализации визового режима: законопроект относительно полномочий уполномоченного по правам человека по обработке персональных данных, законопроект по совершенствованию законодательства в вопросе борьбы с коррупцией, а также "антидискриминационный" законопроект.

Напомним, что ранее против принятия в парламенте "антидискриминационного закона", категорически выступали представители украинских Церквей и религиозных организаций. Священнослужители призвали депутатов отклонить этот законопроект с целью защиты моральных ценностей и института семьи, считая, что отказ от традиционных ценностей и христианских моральных принципов является слишком большой ценой за безвизовый режим со странами ЕС.

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