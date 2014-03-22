Кабмин назначил Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека

Правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека назначена Наталья Севостьянова.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина Украины № 214-р от 19 марта 2014 года, сообщает Институт религиозной свободы.

Через Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Министерство юстиции осуществляет представительство Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в случае рассмотрения вопросов соблюдения ею Конвенции о защите прав человека и основных свобод и отчетности о ходе выполнения решений ЕСПЧ по делам против Украины.

Севостьянова Наталья Илларионовна – работала членом-консультантом «Центра международного права и правосудия» по подготовке жалоб в ЕСПЧ. После обучения в аспирантуре защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук. Автор монографии «Обращение в Европейский суд по правам человека как реализация права на правосудие» и пособия по юрисдикции и ключевым прецедентам Европейского суда по правам человека. В качестве доцента кафедры международного права и международных отношений преподавала спецкурсы по «Международно-правовой защите прав человека» и «Международному правосудию».

На момент назначения работала адвокатом Одесской коллегии адвокатов и помощником-консультантом народного депутата Украины Мустафы Джемилева. Сотрудничала в совместных проектах с Украинским Хельсинским союзом по правам человека, научным консультантом и разработчиком нормативно-правовых документов по присоединению Украины к Декларации ООН о правах коренных народов, принимала участие в экспертной деятельности проектов резолюций Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В 2011 году окончила курс по международной юридической практики для европейских юристов в Worcester College, Оксфордский университет (Великобритания). В 2010 году училась в летней школе ELSA по Европейской интеграции (Марбелья, Испания). С отличием окончила международные учебные программы им. Фулбрайта.

На должности Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ Наталья Севостьянова сменила Назара Кульчицкого, который занимал этот пост с апреля 2012 года и уволился по собственному желанию в сентябре 2013 года.

Согласно официальной статистике на рассмотрение Европейского Суда по правам человека в течение 2013 года принято 13284 жалобы из Украины. Кроме них Суд признал неприемлемыми 8049 заявлений украинских граждан. При этом по 2934 делам ЕСПЧ ведет коммуникацию с украинским Правительством.

По статистике ЕСПЧ, почти 90 % жалоб от украинцев касаются вопросов доступа к правосудию и выполнения решений судебных органов.