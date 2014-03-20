Вице-премьер Украины Александр Сыч будет курировать вопросы религии и морали
Кабинет Министров Украины принял решение о распределении компетенции между Первым вице-премьер-министром и вице-премьер-министрами Правительства.
Об этом говорится в Постановлении от 12 марта 2014 года № 69, сообщает Институт религиозной свободы.
В итоге к компетенции Вице-премьер-министра УкраиныАлександра Сыча отнесены вопросы межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств Украины, а также обеспечение защиты общественной морали.
Среди прочего в ведении Вице-премьера сфера гуманитарной помощи, государственная языковая политика, а также вопросы:
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям;
молодежи и спорта;
здравоохранения;
развития информационного общества и информационной безопасности;
развития связей с зарубежными украинцами;
образования и науки;
государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений;
культуры и искусств, охраны культурного наследия, кинематографии;
другие вопросы.
Напомним, что Министерство культуры Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере религии, в составе которого работает Департамент по делам религий и национальностей.
Как сообщалось, из Верховной Рады Украины отозван правительственный законопроект № 2142, который предусматривал ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Против ликвидации этой Комиссии категорически выступал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.