Вице-премьер Украины Александр Сыч будет курировать вопросы религии и морали

Кабинет Министров Украины принял решение о распределении компетенции между Первым вице-премьер-министром и вице-премьер-министрами Правительства.

Об этом говорится в Постановлении от 12 марта 2014 года № 69, сообщает Институт религиозной свободы.

В итоге к компетенции Вице-премьер-министра УкраиныАлександра Сыча отнесены вопросы межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств Украины, а также обеспечение защиты общественной морали.

Среди прочего в ведении Вице-премьера сфера гуманитарной помощи, государственная языковая политика, а также вопросы:

противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям;

молодежи и спорта;

здравоохранения;

развития информационного общества и информационной безопасности;

развития связей с зарубежными украинцами;

образования и науки;

государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений;

культуры и искусств, охраны культурного наследия, кинематографии;

другие вопросы.

Напомним, что Министерство культуры Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере религии, в составе которого работает Департамент по делам религий и национальностей.

Как сообщалось, из Верховной Рады Украины отозван правительственный законопроект № 2142, который предусматривал ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Против ликвидации этой Комиссии категорически выступал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.