Отозваны законопроекты Кабмина о ликвидации Комиссии по морали и о дискриминации

Из Верховной Рады Украины отозван ряд противоречивых законопроектов предыдущего Правительства, которые резко критиковались религиозной общественностью Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

Прежде всего, речь идет о законопроекте № 2142, который предусматривал внесение изменений в Закон Украины «О защите общественной морали» с целью ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Против этого категорически выступил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Главы церквей неоднократно убеждали экс-президента Януковича отказаться от такого решения.

Также был отозван законопроект № 2342 о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине.Религиозная общественность и просемейные организации осудили эту инициативу предыдущего Правительства, видя в предлагаемых изменениях намерение предоставить особую правовую защиту сторонникам однополых отношений.

Отзыв этих законопроектов не требовал отдельного решения парламента или нового состава Кабмина. Это обусловлено нормой статьи 105 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», где предусмотрено автоматический отзыв всех правительственных законопроектов, не принятых в первом чтении, в случае прекращения полномочий Кабинета Министров Украины как их автора.

Напомним, в повестку дня четвертой сессии Верховная Рада Украины включила не менее 34 законопроектов, касающихся государственно-церковных отношений, свободы вероисповедания и вопросов морали.

Как сообщал ИРС, сразу после своего назначения Председатель Верховной Рады, и.о. Президента Украины Александр Турчинов встретился с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций и предложил главам конфессий сотрудничать в деле решения актуальных социальных проблем государства. "Восстановить духовность, восстановить веру – это и будет означать восстановить Украину", – заявил тогда спикер парламента.