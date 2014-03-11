Назначен новый директор Департамента религий и национальностей Минкультуры

Министр культуры Украины Евгений Нищук назначил на должность директора Департамента по делам религий и национальностей Владимира Юшкевича.

Юшкевич Владимир Вячеславович получил высшее образование в Киевском национальном университете имени Т.Шевченко. В 2011 году получил научную степень кандидата философских наук по специальности «Украиноведение». Его кандидатская диссертация была посвящена теме «Украинская греко-католическая церковь в общественно-политической жизни украинцев Северной Америки в 1870-1939 годах», во время работы над которой он некоторое время вел исследовательскую работу в США.

Напомним, что Министерство культуры Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере религии, в составе которого работает Департамент по делам религий и национальностей.

Институт религиозной свободы