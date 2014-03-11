И.о. минобороны Украины: Голос Церкви сейчас важен как никогда

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх обратился со словами благодарности к представителям церквей и религиозных организаций за поддержку украинских военнослужащих и просит их не останавливаться.

«Вооруженные Силы Украины с большим почетом и уважением относятся к священнослужителям церквей и религиозных организаций, которые выполняют важную духовную миссию в обществе. Выражаю слова уважения за те усилия, которые проявляет Церковь с целью поддержки Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа. Особое значение это приобретает в настоящее период чрезвычайного обострения отношений между соседскими народами, в период вооруженной агрессии, которая способна сломать хрупкий мир в регионе и провести разделение в душах людей, что потом может лечиться десятилетиями», – говорится в обращении Игоря Тенюха, опубликованном на сайте оборонного ведомства в понедельник, 10 марта.

По его словам, «не разногласия, а взаимодействие между верующими должны преобладать в нашей жизни. Примеры такого взаимодействия подали священники, которые сегодня выполняют свой пастырский долг среди военнослужащих в Крыму».

«Голос Церкви сейчас важен как никогда. Его слушают верующие и неверующие, воины и члены их семей, служащие Вооруженных Сил Украины и гражданское население, проживающее на территории пунктов дислокации воинских частей», – подчеркнул Тенюх.

По его словам, внутренний мир и согласие является предпосылкой мирной жизни и сильного общества и, прежде всего, это касается религиозной сферы. «Просим Вас не останавливаться на выбранном пути и в дальнейшем распространять среди верующего народа стремление служения Богу через службу Украине», – резюмировал Тенюх.

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22 февраля Верховная Рада Украины отстранила от власти президента Виктора Януковича, возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая.

При этом ряд областей востока и юга Украины, а также Крым не признали легитимность решений Рады, заявив о незаконности отстранения Януковича от должности президента, а также приняли решение о проведении референдумов о дальнейшей судьбе своих регионов. Референдум о статусе Крыма назначен на 16 марта.

korrespondent.net