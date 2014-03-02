Турчинов попросил Патриарха Кирилла передать Путину «о необходимости прекратить агрессию по отношению к украинскому народу»

Председатель Верховной Рады Украины, и. о. Президента Украины Александр Турчинов попросил Патриарха Московского и всей Руси Кирилла передать президенту РФ Владимиру Путину ”о необходимости прекратить агрессию по отношению к украинскому народу, который создает опасность для всего региона и может привести к прекращению наших добрососедских отношений”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР Украины.

В частности, сообщается, что в воскресенье состоялся телефонный разговор Турчинова с Патриархом Кириллом.

Во время разговора, который состоялся за инициативы российской стороны, председатель Верховной Рады Украины Турчинов рассказал Патриарху Кириллу, что нет никаких оснований говорить о дискриминации в Украине по языковому, национальному или религиозному принципу. ”Подобных фактов в нашей стране не было и не будет”, - отметил он.

Кроме того, Руководитель парламента акцентировал на отсутствии ”юридических, политических или любых других оснований для введения российского военного контингента на полуостров Крым”.

”Блокировка и увлечение гражданских и военных объектов составляет реальную опасность для крымского населения”, - прибавил он.

Турчинов попросил Патриарха передать президенту Владимиру Путину ”о необходимости прекратить агрессию по отношению к украинскому народу, который создает опасность для всего региона и может привести к прекращению наших добрососедских отношений”.

”Любые вопросы, - отметил председатель ВРУ, - между нашими странами должны решаться путем переговоров и на паритетных принципах, которые должны базироваться на взаимоуважении”.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооружены формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.