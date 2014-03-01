Яценюк попросил поддержки Совета церквей и призвал разработать новый закон о языках

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к Совету церквей с просьбой помочь в урегулировании ситуации в Украине, а также призвал профильное министерство в ближайшее время разработать новую редакцию закона о языках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил сегодня в ходе заседания правительства.

«Мы просим поддержки духовенства, независимо от того, кто в какую церковь ходит… мы все единая страна. Украинское правительство сделает все, чтобы уважались конфессиональные права каждого гражданина», - сказал Яценюк.

«Обращаюсь к профильному министерству разработать новую редакцию закона о языках», - подчеркнул он.

По мнению Яценюка, новый закон должен обеспечить гарантии всем меньшинствам на использование языка согласно статьи 10 Конституции Украины, где государственным языком признан украинский, а русский и другие языки защищены законом.