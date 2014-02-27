В Украине при новой власти никто не будет принижать ни образовательных, ни религиозных прав национальных меньшинств – Тягнибок

В Украине при новой власти никто не будет принижать ни образовательных, ни религиозных прав национальных меньшинств.

Об этом заявил на заседании Верховной Рады Украины председатель фракции «Свобода» Олег Тягнибок, сообщили УНИАН в пресс-службе этой политической силы.

По словам Тягнибока, сегодня пытаются провокациями и нагнетанием ситуации рассорить граждан Украинского государства. «В Крыму распространяют слухи о якобы «вагонах бандеровцев», которые сейчас едут на полуостров для того, чтоб убивать людей, чтобы дестабилизировать ситуацию. Сейчас продолжается информационная война против Украины. Достаточно лишь включить новости российских каналов – видим, насколько лживо освещается то, что происходит в Киеве и в Украине в целом», - заявил Тягнибок.

При этом он отметил: «Что нужно делать нам? В первую очередь нужно успокоить всех жителей нашего государства, в частности Крымского полуострова. Никто не собирается принижать ваших прав, никто не собирается отнимать ваши права, которые вы имеете согласно украинскому законодательству и Конституции Украины». «Никто не собирается диктовать вам, на каком языке говорить. Есть украинский язык – государственный, а в быту каждый общается на том языке, на котором он считает нужным. Никто не будет в Украине при этой власти принижать права религиозные, образовательные, права национальных меньшинств», - сказал Тягнибок.

«Украина – европейское цивилизованное государство. Мы считаем, что нам всем нужно сплотиться бок о бок в борьбе за наше государство, нам нужно спасать страну. К тому же, в условиях, когда экономическая ситуация в Украине просто катастрофическая. Казна после Януковича пустая. Резервы Национального банка не отвечают тому уровню, который должен был бы быть. Разворованы все те возможности, которые у нас должны были бы быть для реализации социальной и экономической политики в государстве. Кроме того, продолжаются провокации со стороны Москвы. Для чего вывешивать флаги Российской Федерации? Этого нельзя делать», - заявил Тягнибок.

Он подчеркнул, что нужно быть едиными, идти в одном русле и спасать территориальную целостность Украины. «Согласно Будапештскому меморандуму мы имеем гарантию со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Российской Федерации. Россия нарушила эти гарантии. Поэтому нам нужно официально обращаться к упомянутым странам с целью сохранения территориальной, экономической и политической целостности Украины», – подчеркнул Тягнибок.