Всеукраинский совет церквей выразил поддержку легитимной государственной власти Украины

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, который на протяжении последних почти трех месяцев, последовательно выступал в защиту мирных протестов, против применения силы и за наказание виновных, по итогам встречи с руководством Верховной Рады Украины выражает свою поддержку легитимной государственной власти Украины.

Об этом говорится в обнародованном заявлении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Совет церквей призывает власть Украины как можно скорее обеспечить полное восстановление конституционного строя и утверждение политических, экономических и других фундаментальных прав и свобод граждан. «Особое внимание мы обращаем на необходимость решительной, последовательной и системной борьбы с коррупцией, которая разъедает общественный организм и является нарушением заповедей наших религий», - отмечается в заявлении.

Совет церквей еще раз подтверждает свое заявление от 22 февраля этого года, где категорически осуждаются любая дискуссия относительно возможного разделения нашей Родины, любые попытки сепаратизма, и отмечается, что «территориальная целостность Украины, независимость которой подарена нам Богом, является ценностью для нашего народа, а поэтому допустить ее разделение мы не имеем права, потому что это грех перед Богом и будущими поколениями нашего народа».

Представители церквей осуждают провокацию противостояний и вражду между жителями разных регионов Украины, представителями разных национальных меньшинств и вероисповеданий и призывают власть воздержаться от любых шагов, которые бы могли быть истолкованы как направленные на разделение украинцев по религиозному, языковому, национальному, региональному или любому другому признаку. «В условиях тяжелого испытания мы должны сохранить единое Украинское государство и предотвратить все возможные попытки его разделения. Обращаемся ко всем с призывом не поддаваться на провокации и ни в коем случае не поддерживать лозунги, направленные против территориальной целостности Украины», - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что в нынешней общественно-политической ситуации, и Церкви, и религиозные организации, и органы государственной власти должны приложить максимум усилий для сохранения в Украине религиозного мира. «Ни в коем случае нельзя допустить противостояния на религиозной почве. Наша большая украинская семья должна быть единой в многообразии. В свободном государстве каждый имеет право на свободное выражение своих религиозных убеждений и не препятствовать такому же свободному выражению других взглядов. Государство должно быть гарантом свободы вероисповедания, а мы готовы помогать государству в реализации этой важной конституционной функции», - подчеркивают авторы заявления и призывают всех граждан Украины «добросовестно выполнять свои служебные и общественные обязанности, соблюдать действующее законодательства и отбросить излишнюю эмоциональность или страх перед переменами, которые могут быть только к лучшему будущему». «Мы за этим пристально будем следить, и, в случае потребности, будем задействовать весь наш авторитет и потенциал», - заявили представители Совета церквей и подчеркнули: «Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с обновленной властью, и ожидаем от нее мудрости, настойчивости и честности, которая приведет нашу Родину к духовному и экономическому благополучию, которое наш народ заслужил своей верой, стойкостью и героической борьбой».