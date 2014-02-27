Распятые птицы, найденные в Межигорье, к оккультизму отношения не имеют

Убитыхе хищные птицы, найденные в резиденции Януковича в Межигорье, к ритуальным действам отношения не имеют. Об этом заявили в Украинском центре исследований хищных птиц.

"Фотографии убитых хищных птиц, сделанные в Межигорье, породили немало домыслов. На самом деле, объяснение данному факту достаточно простое. На территории резиденции содержали много разнообразных декоративных птиц, в том числе голубей. Естественно, что такой «кормовой стол» привлекал внимание тетеревятника. Не особо мудрствуя, охрана или работники хоздворов, отстреливали птиц, «регулируя» их численность", - объясняют эксперты.

"Многие голубеводы наивно считают: если вокруг голубятен развешивать убитых хищных птиц, то они будут избегать этих мест. Именно такие факты и были выявлены в Межигорье", - отмечают исследователи хищных птиц.

По словам экспертов, в Ливане, трупы птиц стараются развешивать таким образом, чтобы они были хорошо видны другим залетающим хищникам.

"Зачастую это выглядит, как некое ритуальное действо, хотя таковым вовсе не является", - подчеркивается в сообщении.

Украинский центр исследований хищных птиц напоминает, что отстрел любых хищных птиц на территории Украины запрещен.

"Обнародованные фотографии свидетельствуют о грубом нарушении природоохранного законодательства на территории частных владений бывшего главы государства. К тому же, одна из убитых птиц – обыкновенный канюк, который питается мышевидными грызунами. Понятно, что при случае отстреливались все хищные птицы без исключения", - заключают исследователи.