Премьер Крыма просит православную церковь и муфтият не допустить противостояния на межнациональной почве в регионе

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев призвал митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и муфтия мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаева обратиться к верующим с призывом не допустить противостояния на межнациональной почве, не вестись на возможные провокации и сохранить мир в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совмина.

«Духовные лидеры крымчан обещали обратиться к верующим с призывом не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты», - говорится в пресс-релизе.

Могилев заявил также, что для недопущения проявления экстремизма контролируется въезд на территорию Крыма. «Случаев появления больших или отдельных радикально настроенных групп не было выявлено», - говорят в Совмине.

Возле крымского парламента продолжаются два митинга - меджлиса крымских татар за целостность Украины (около 5 тысяч человек) и партии «Русское единство» и казаков в защиту Крыма (несколько сотен человек). Стороны предпринимают попытки штурма. Активистов сдерживают руководители организаций. Милиционеры стоят в два-три ряда.

Как сообщал УНИАН, крымский парламент в 15.00 собирается на внеочередную сессию, в повестке которой два вопроса: об общественно-политической ситуации и отчет Совета министров Крыма.