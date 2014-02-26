Глава ВР Александр Турчинов: Мудрость Слова Божьего поможет нам возродить Украину

Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов поблагодарил глав конфессий за то, что Церкви и религиозные организации были вместе с украинским народом в самые тяжелые времена: "за слово Божие, которое звучало на Майдане Независимости, и за молитвы вместе с людьми даже тогда, когда рядом свистели пули".

Об этом он заявил во время встречи с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 25 февраля 2014 года в конференц-зале парламента, сообщаетИнститут религиозной свободы.

Во время разговора Александр Турчинов предложил Совету Церквей проводить системные регулярные встречи для того, чтобы "вместе обсуждать наиболее важные вопросы жизни нашей страны и вести вместе Украины к свету".

"Очень важно именно сейчас, чтобы наши люди поняли: коррупция и те зверства, которые совершались на Майдане, пролитая там кровь – это, в первую очередь, последствия бездуховности. Именно бездуховность порождает трагедии. И восстановить духовность, восстановить веру – это и будет означать восстановить Украину", – заявил глава украинского парламента.

По словам Александра Турчинова, новое руководство государства получило очень тяжелое наследие в экономике и государственных финансах, поэтому для возрождения Украины и ее нормального функционирования требуется мудрость, что есть в Слове Божьем и носителем которой является Церковь.

"Эта мудрость должна помочь нам возродить экономику, успокоить ситуацию и действительно повести нашу родную с вами страну путем побед, развития, демократии, европейским путем, путем, который благословляет наш Господь", – подчеркнул председатель Верховной Рады в своем вступительном слове.

Дальнейший разговор главы государства с членами Совета Церквей проходила без присутствия прессы и был как никогда откровенным. Присутствующие главы конфессий дали свою оценку последним событиям в Украине и затронули ряд актуальных вопросов.

"Необходимо пастырское служение и пастырское слово для каждого, потому что люди должны услышать: «Не убий!» – это относится не только к «Беркуту», это относится к каждому. «Не укради!» – это относится не только к Януковичу, это относится и к каждому из нас", – обратился Александр Турчинов к иерархам Церквей и религиозных деятелей в конце встречи.

И.о. Президента Украины призвал глав Церквей и религиозных организаций поспособствовать тому, чтобы в эти дни священники, проповедники и пасторы несли людям слово Божие и призывали их к единству, любви к ближнему и достойному отношению к тем, кто имеет другие политические взгляды, "чтобы все вместе мы могли возродить Украину".

"Единение не может состояться путем силы, а только путем любви. Я убежден, что Бог защитит нашу страну. Вера и любовь – это тот путь, который приведет к подлинной духовности и возрождению Украины", – подытожил Александр Турчинов.

Справка ИРС. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций является межконфессиональным консультативно-совещательным органом, образованным в 1996 году. В его состав входят 18 конфессий, представляющих более 95 % религиозной сети и все основные конфессии Украины: православного, греко-католического, римско-католического и протестантского (евангельского) вероисповедных направлений христианства, а также основных вероисповеданий ислама и иудаизма.

ИРС