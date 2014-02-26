Священники разных конфессий освятили помещение Верховной Рады

Священники разных конфессий вчера освятили помещение Верховной Рады.

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

Сообщается, что сегодня священники разных конфессий принесли в здание Верховной Рады Украины Поклонный крест, который в 2004 году освятил Папа Иван Павел II для особой миссии, – нести мир в мире.

С тех пор святыня посетила уже 34 столицы мира и горячие точки для несения послания мира и милосердия.

С этим крестом отправлен молебен, после чего состоялось освящение здания Верховной Рады Украины. Самооборона, которая охраняет дом ВР, впустила представителей разных конфессий для освящения здания парламента, чтобы здесь, по словам священников, принимались правильные и справедливые, судьбоносные решения, чтобы в этих стенах депутаты работали по-новому.