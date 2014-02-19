Президент Виктор Янукович объявил 20 февраля днем траура в Украине в связи с человеческими жертвами в результате массовых беспорядков в Украине.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Указ предусматривает, что завтра, в день траура, на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.