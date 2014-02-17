Янукович поздравил украинцев с 70-й годовщиной победы в Корсунь-Шевченковской битве

Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев по случаю 70-й годовщины победы в Корсунь-Шевченковской битве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

“В грандиозной битве на священной Шевченковской земле ценой огромных человеческих потерь была завоевана историческая победа, которая ускорила падение гитлеровской Германии. Мы склоняем головы перед светлой памятью павших, низко кланяемся воинам-освободителям, всем участникам той трагической эпопеи, которые, одолев жестокого врага, подняли из руин родные города и села, заложили надежный фундамент для развития независимой Украины», - говорится в поздравлении.

Обращаясь к ветеранам, Янукович подчеркнул, что украинцы гордятся их героизмом, силой духа, боевыми и трудовыми подвигами.

«Честь вам и слава! Сердечно благодарю за завоеванные для нас мир и свободу, желаю здоровья, долгих счастливых лет и жизненных благ. Желаю всем благополучия, успехов и новых свершений”, - подчеркнул Президент.