Президент Ливана Мишель Слейман заступился за Деву Марию

Президент Ливана Мишель Слейман обратился в Генеральную прокуратуру страны с просьбой начать расследование факта публикации в интернете информации, задевающей чувства верующих, пишет The Daily Star.

Речь идет об оскорбительной подписи под снимком статуи Девы Марии, размещенном в интернете местным жителем Али Итави, что вызвало многочисленные дискуссии в ливанском интернете, а позднее местная пресса вывела этот скандал на национальный уровень. Как ожидается, в ближайшее время ливанская прокуратура вызовет Итави на допрос.

Возбуждение вражды на религиозной почве и осквернение религиозных символов в Ливане карается по закону. В стране проживает множество этно-религиозных групп, самыми многочисленными христианскими конфессиями являются православные греки и армяне марониты.

Lenta.ru