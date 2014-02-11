Сегодня исполняется 85 лет со дня образования государства Ватикан. В этот день в 1929 г. было ратифицировано соглашение между Италией и Святым престолом, в соответствии с которым образовалось государство Ватикан и опубликована конституция этой страны.

В настоящий момент Ватикан - самостоятельное государство-город и центр Римско-католической церкви, резиденция ее главы Папы Римского находится в западной части Рима.

Территория - 0,44 кв. км. Число постоянных жителей Ватикана составляет примерно 800 человек, 450 из которых носят духовный сан, сообщается на официальном сайте Ватикана.

Официальный язык - латинский, используется исключительно в официальных печатных документах Ватикана и в ходе богослужений. В дипломатической переписке используется французский. Повседневными и разговорными по частоте употребления являются итальянский, испанский, английский, немецкий и французский языки. Денежная единица - евро.

Форма управления - абсолютная монархия. Глава государства - Папа Римский. Все жители Ватикана по исполнении восьми лет приносят присягу папе. Папе принадлежит верховная законодательная, исполнительная и судебная власть.

Ватикан поддерживает дипломатические отношения со 178 и является постоянным наблюдателем при ООН с правом голосования.