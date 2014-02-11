Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения ряд противоречивых законопроектов в сфере религии

По предложениям парламентских комитетов и фракций Верховная Рада Украины сняла с рассмотрения ряд законопроектов из сферы государственно-церковных отношений и религии. Некоторые из них не были восприняты ни депутатским корпусом, ни религиозной общественностью. Отклонение этих законопроектов связано с тем, что они не были включены в повестку дня четвертой сессии. Соответствующее постановление парламент принял 6 февраля 2014 года, сообщает ИРС.

По предложениям комитетов после предварительного рассмотрения был отклонен законопроект № 2993 «О создании условий для возвращения культовых сооружений религиозным общинам». Он предлагал предоставить Правительству полномочия самостоятельно распоряжаться объектами недвижимости культового назначения и по своему усмотрению принимать решение об их возврате той или иной религиозной организации.

Кроме этого, проект предусматривал изъятие 135 объектов из «Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», среди которых комплекс сооружений Киево-Печерской лавры в составе 113 объектов и объекты Почаевской лавры, с целью их дальнейшей передачи в частную собственность религиозным организациям, в пользовании которых они сейчас находятся.

Снят с рассмотрения и проект Закона № 3007 «О возрождении уникального Символа православия – церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве». Проект предлагал признать право православной церкви на возобновление нарушенных имущественных прав на Десятинную церковь в виду экспроприации этого храма советской властью.

Депутаты также отказались рассматривать проект постановления № 2774 об отмене Заявления Президиума Верховной Рады Украины от 15 июня 1992 года № 2446- XII по поводу Собора Украинской православной церкви в Харькове.

Согласно предложений отдельных депутатских фракций, из повестки дня сессии был изъят ряд проектов постановлений Верховной Рады о праздновании годовщин и памятных дат религиозного характера.

В частности, депутаты отклонили предложения по празднованию 150-летия со дня рождения митрополита Украинской Греко-Католической Церкви Андрея Шептицкого (проект № 2301), о праздновании 130 годовщины со дня рождения и 70 годовщины смерти Емельяна Ковча (проект № 2751), о праздновании 30-летия со дня смерти Патриарха Иосифа Слепого (проект № 3560) и о праздновании 250-летия со дня основания Семинарийского костела Прихода Святого Иоанна из Дукли Римско-Католической Церкви г. Житомира (проект № 2065).

Также парламент решил не рассматривать проект Закона № 2630 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – Дня Покрова Пресвятой Богородицы – Дня украинского войска.