Власти Таллина выделили 70 000 евро на поддержку трех приходов

Таллинская городская управа выделила из резервного фонда 70 000 евро на поддержку трех приходов: Таллинского Яаниского прихода и Ныммеского Рахуского прихода Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, а также Таллинского прихода Иконы Божьей Матери ”Скоропослушница” Эстонской православной церкви Московского Патриархата.

Как отмечает портал «Delfi», Ныммескому Рахускому приходу 30 000 евро выделены на реконструкцию отопительной системы двух его церквей, обе из которых являются памятниками старины.

Яановскому приходу почти 30 000 евро предоставлены на ремонт крыши, в том числе замену ее несущих конструкций.

Остальная сумма выделена приходу новой церкви на Ласнамяэ на приобретение оборудования и инвентаря для воскресной школы.

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