Болгария будет финансово помогать афонскому монастырю Зограф

Почти 500 тысяч евро на завершение ремонтных работ в болгарском монастыре Зограф на Афоне будут выделены из внебюджетных средств, сообщил председатель комиссии Парламента Болгарии по делам вероисповеданий Пламен Славов, которого цитирует болгарское издание «Стандарт».

Последний раз Зографский афонский монастырь получал помощь от властей Болгарии 6 лет назад - тогда она составила 3 млн. евро. На состоявшейся в конце прошлого года встрече, настоятеля монастыря архимандрита Амвросия с председателем Парламента Болгарии Михаилом Миковым, спикер пообещал впредь регулярно оказывать болгарской обители на Афоне экономическую помощь.

Известно, что насельники Зографа помимо проведения ряда ремонтных работ, планируют приобрести пожарную машину и автобус, для перевозки паломников от пристани к стенам монастыря.

Пламен Славов также сообщил, что в 2014 г. 700 тыс.левов (350 тыс. евро) будут выделены и знаменитому болгарскому Рильскому монастырю, и что в целом в 2014 г. религиозные конфессии, представленные в Болгарии, получат от государства субсидий на 30% больше, чем в ушедшем 2013 г.

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