Медведев поздравил патриарха Кирилла с пятилетием интронизации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в его московской рабочей резиденции, поздравил его с пятилетием интронизации и пожелал "здоровья, сил и успехов в той тяжелейшей миссии", которую несет предстоятель Русской православной церкви.

Медведев отметил позитивное развитие отношений российского государства и Церкви, а также возрастающее значение Церкви в современном мире. В успехе разносторонней деятельности РПЦ, сказал он, "значительная заслуга - и ваша личная".

Со своей стороны патриарх Кирилл отметил, что за прошедшие пять лет многое изменилось. "Страна развивается, и развиваются церковно-государственные и церковно-общественные отношения. Церковь духовно поддерживает народ, содействует преодолению разногласий, сохранению мира и согласия", - приводит РИА "Новости" слова предстоятеля РПЦ.

Патриарх отметил, что абсолютное большинство людей, по его мнению, прислушиваются к голосу Церкви. Он поблагодарил главу правительства за вклад в развитие отношений между Церковью и государственными структурами, отметив, что "сейчас в церковно-государственном сотрудничестве обсуждаются все темы, и есть такие темы, которые необходимы для того, чтобы люди стали богаче и духовно, и нравственно".

Премьер-министр подарил патриарху книгу протоиерея Василия Михайловского "Объяснение апостольских чтений на литургии в воскресные дни" 1874 года издания с толкованием всех апостольских посланий, читаемых в воскресные дни.

Пятая годовщина интронизации патриарха Кирилла будет отмечаться 1 февраля.