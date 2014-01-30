Сейм Латвии отменил регистрационные удостоверения для религиозных организаций

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к законам «О религиозных организациях» и «О прессе и других средствах массовой информации», согласно которым религиозным организациям и СМИ в дальнейшем больше не потребуются регистрационные удостоверения, сообщает Благовест-инфо.

Как отметили в парламенте, изменения в законодательстве были приняты для того, чтобы облегчить административное бремя для религиозных организаций и прессы.

Законодатели подчеркнули, что регистрационное удостоверение лишь подтверждает факт регистрации, а не то факт, что религиозная организация (церковь, приход, община) еще действует.