В России с 1 февраля будут блокировать экстремистские сайты

С 1 февраля в России сайты с экстремистской информацией станут блокировать в течение часа после получения предписания прокурора.

Для разблокировки владельцу ресурса надо будет удалить противоправный контент — после этого Роскомнадзор оперативно восстановит доступ с ресурсу. Об этом «Известиям» рассказал источник в госструктурах, информацию подтвердил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Как отметил Ампелонский, главная задача, которую ставит перед собой Роскомнадзор в данном случае, — скорейшая разблокировка ресурса после того, как его администрация удалит экстремистский контент. Если после блокировки противозаконная информация будет удалена, то у администратора будет канал обратной связи, чтобы об этом сообщить в Роскомнадзор.

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