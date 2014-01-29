В России предлагают разрешить религиозную деятельность в заповедниках

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Росимущество предлагает разрешить религиозную деятельность на особо охраняемых природных территориях, в том числе в заповедниках. Об этом заявил на Рождественских парламентских встречах руководитель управления Росимущества Сергей Аноприенко, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Есть закон об особо охраняемых природных территориях. Туристическая деятельность на них возможна, костры, шашлыки, песни возможны, религиозная деятельность запрещена, не предусмотрена. Ни логики, ни здравого смысла", - отметил чиновник.

"Поэтому мы считаем целесообразным дополнить статьи (законодательства) новым видом функциональных зон, и также представляется правильным разрешить возможность религиозной деятельности на объектах расположенных на землях заповедников", - заключил Аноприенко.

В ходе обсуждения проблем передачи религиозным организациям государственного имущества отмечалось, что возникли сложности в отношении объектов на особо охраняемых природных территориях.

По словам Аноприенко, в рамках закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения в 2013 году поступили 203 заявления от различных конфессий. "По 32 заявлениям передача осуществлена полностью, по 92 завершается, решение положительное принято, по 53 ведутся подготовительные работы, по 21 выдан отказ в передаче. 187 заявлений приходится на долю Русской православной церкви", - сообщил представитель Росимущества.