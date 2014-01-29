Минфин Грузии: полное возмещение ущерба религиозным конфессиям невозможно

Министр финансов Грузии Нодар Хадури заявлил журналистам, что полное возмещение ущерба, нанесенного религиозным конфессиям в советский период, невозможно, сообщает Аpsny.ge.

По его же словам, у государства нет точной информации о финансовом ущербе, который был причинен разным религиозным направлениям в период Советского Союза.

“Полностью возместить ущерб невозможно. Государство выделило те средства, какие возможности у него есть. Министерство финансов работало в финансовой части. Мы представили расчеты, которые были одобрены правительством”, – заявил Хадури.

Постановлением, принятым правительством Грузии, существующим в стране религиозным конфессиям частично возместят ущерб, который был причинен им в советский период.

Выделенная для финансирования религиозных объединений сумма, предположительно, будет определена 4,5 миллиона лари, которые будут пропорционально распределены между религиозными конфессиями.

Это ислам, иудаизм, римско-католическое и армяно-григорианское направления.