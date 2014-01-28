Президент Украины поклонился Дарам волхвов

Президент Украины Виктор Янукович молитвенно поклонился Дарам волхвов, которые в эти дни находятся в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, сообщает официальный сайт УПЦ.

Главу государства сопровождал Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Вместе с Президентом Дарам волхвов поклонились Председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и другие должностные лица.

*** Честных Даров волхвов касался Сам Господь. О волхвах, принесших дары - золото, ладан и смирну - Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.

Согласно преданию, отраженному в византийских письменных источниках, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви Сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме Дары находились до IV века, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыню передали в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

Золото, принесенное волхвами - это 28 небольших золотых пластины-подвески в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенны филигранно выполненным орнаментом. Рисунок ни на одной из пластинок не повторяется.

Ладан и смирна когда-то были соединены в небольшие, величиной с маслину, шарики темного цвета. Их сохранилось около семидесяти. Соединение это очень символично: ладан и смирна, принесенные Богу и Человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы - Божественная и человеческая.

Священные предметы хранятся в ковчегах. Один из ковчегов и был принесен в Украину.