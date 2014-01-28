Метехскому мосту в Тбилиси присвоено имя ста тысяч мучеников

Метехский мост в Тбилиси отныне будет носить имя ста тысяч святых мучеников, сообщает Грузия Онлайн. Такое решение было принято в конце прошлой недели городским собранием Тбилиси - сакребуло. Инициатива принадлежит председателю фракции "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Зазе Габуния.

"Хочу известить общественность, что в ознаменование исторического события, произошедшего в Тбилиси многие века назад, Метехский мост назван именем ста тысяч святых мучеников. Это правильный и достойный шаг с целью обессмертить одну из важнейших страниц нашего прошлого и беспрецедентное историческое событие", - отметил Габуния.

Согласно грузинским хроникам, в 1227 году султан Хорезмский Джалал-Эд-Дин напал на Грузию. В первый день боя у подступов к Тбилиси грузинское войско доблестно отразило атаку врага, но жившие в Тбилиси иноземцы ночью предательски открыли городские врата и впустили вражеские войска в город.

Султан приказал снять купол Сионского храма и поставить вместо него собственный трон. Затем, по приказу Джалал-Эд-Дина, из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Спасителя, уложили посреди моста через реку Мтквари (Кура) и, пригнав горожан, приказали пройти по мосту, попирая святые иконы. Тем, кто откажется от христианства и осквернит святые иконы, обещали даровать жизнь; отвергавшим это условие отсекали головы. Сто тысяч грузин пожертвовали жизнью ради поклонения святым иконам. Сто тысяч отрубленных голов и обезглавленных тел унесли волны Мтквари.

13 ноября Грузинская православная церковь отмечает День памяти 100 тысяч мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси. Патриарх Грузинский и паства опускают в воды Мтквари цветочные венки в память об убиенных мучениках.

Рravoslavie.ru