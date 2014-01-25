Президент на встрече с ВРЦиРО: Для прекращения конфликта власть будет применять все законные методы

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что для разрешения политического кризиса власть будет применять все имеющиеся законные методы, - говорится на сайте Президента.

«Я буду делать все для того, чтобы остановить этот конфликт, чтобы остановить насилие, установить стабильность», - сказал Виктор Янукович во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций.

«Безусловно, остановить радикалов. Если удастся по-хорошему, остановим по-хорошему, если не удастся, будем применять все законные методы, предусмотренные законами Украины. Но это ради людей. Другого пути нет», - отметил Глава государства.

Он также подчеркнул, что правоохранители выполняют свой долг.

«Когда горят молодые люди, которые ничего не делают, просто стоят, - на этот вопрос также надо давать ответ. Когда их бьют камнями за то, что они стоят и выполняют свой долг, - на этот вопрос также надо давать ответ. Когда захватывают государственные помещения и стягивают туда оружие нарезное - на эти вопросы также надо давать ответ», - отметил Виктор Янукович.

По словам Президента, в первую очередь должно быть прекращено насилие, кровопролитие.

«Лидеры оппозиции не влияют сегодня на эти процессы. Потому что радикалы не останавливаются. Они идут дальше громить, жечь, уничтожать. Скажите, чего можно ожидать? Сколько времени можно ждать? Нужно остановить этот процесс. Поэтому на этот вопрос будет ответ в ближайшее время», - подчеркнул Глава государства.