УНИАН

Президент Украины Виктор Янукович призвал Церковь содействовать урегулированию конфликта в Украине мирным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с представителями духовенства, входящих в Совет церквей.

Он отметил высокую роль церкви в жизни украинского народа.

Янукович также высоко оценил позицию церквей, выраженную в заявлении Совета церквей в поддержку мира и стабильности и остановки насилия.

”Безусловно, что все, что вы делаете в это сложное время, это очень важно. И я вам за это очень благодарен”, - сказал Президент.

Он призвал Церковь обращаться к верующим с пасторским словом с призывом к миру.

Митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ МП Антоний отметил важность дальнейшего поиска компромисса ради сохранения мира и целостности страны.

Он подчеркнул, что переговоры между властью и оппозицией должны быть продолжены. И, по его словам, церковь готова стать гарантом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров.

Глава УПЦ КП Патриарх Филарет подчеркнул, что церковь призывает людей воздерживаться от насилия. Но и власть также должна от него воздерживаться.

Помимо переговоров о выходе из кризиса, Филарет призвал подумать не только о последствиях, но и о причинах.

По его мнению, главной причиной является то, что Украина не подписала соглашение с ЕС.

Он также в ходе своего выступления отметил, что сегодня люди преодолели страх смерти.

”У нас есть информация, что они преодолели страх, люди преодолели страх смерти, а те, кто преодолели страх смерти, они непобедимы, они готовы отдать свою жизнь”, - сказал Филарет, добавив, что люди хотят жить в независимой и демократической стране.

Глава Украинской Греко-католической церкви Святослав отметил, что время, когда все только говорили, прошло, и сегодня люди не верят словам. Поэтому сегодня нужно действовать. И церковь готова действовать в качестве посредника.

По его убеждению, диалог является одной из альтернатив насилию.

Он также подчеркнул, что сегодня заповедь ”не убий” должна звучать громко, как никогда.