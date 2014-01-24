Янукович призвал Церковь содействовать урегулированию конфликта в Украине мирным путем

23:01, 24 января 2014
Государство
0

УНИАН

Президент Украины Виктор Янукович призвал Церковь содействовать урегулированию конфликта в Украине мирным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с представителями духовенства, входящих в Совет церквей.

Он отметил высокую роль церкви в жизни украинского народа.

Янукович также высоко оценил позицию церквей, выраженную в заявлении Совета церквей в поддержку мира и стабильности и остановки насилия.

”Безусловно, что все, что вы делаете в это сложное время, это очень важно. И я вам за это очень благодарен”, - сказал Президент.

Он призвал Церковь обращаться к верующим с пасторским словом с призывом к миру.

Митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ МП Антоний отметил важность дальнейшего поиска компромисса ради сохранения мира и целостности страны.

Он подчеркнул, что переговоры между властью и оппозицией должны быть продолжены. И, по его словам, церковь готова стать гарантом договоренностей, достигнутых в ходе переговоров.

Глава УПЦ КП Патриарх Филарет подчеркнул, что церковь призывает людей воздерживаться от насилия. Но и власть также должна от него воздерживаться.

Помимо переговоров о выходе из кризиса, Филарет призвал подумать не только о последствиях, но и о причинах.

По его мнению, главной причиной является то, что Украина не подписала соглашение с ЕС.

Он также в ходе своего выступления отметил, что сегодня люди преодолели страх смерти.

”У нас есть информация, что они преодолели страх, люди преодолели страх смерти, а те, кто преодолели страх смерти, они непобедимы, они готовы отдать свою жизнь”, - сказал Филарет, добавив, что люди хотят жить в независимой и демократической стране.

Глава Украинской Греко-католической церкви Святослав отметил, что время, когда все только говорили, прошло, и сегодня люди не верят словам. Поэтому сегодня нужно действовать. И церковь готова действовать в качестве посредника.

По его убеждению, диалог является одной из альтернатив насилию.

Он также подчеркнул, что сегодня заповедь ”не убий” должна звучать громко, как никогда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter