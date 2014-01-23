Яценюк и Тягнибок попросили Филарета благословить их на переговоры с Януковичем

Глава УПЦ КП патриарх Филарет благословил лидеров оппозиции на переговоры с Президентом Виктором Януковичем.

О таком благословение лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и лидер «Свободы» Олег Тягнибок попросили его святейшество, вместе поздравляя его сегодня с 85-летием в здании Киевской патриархии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Яценюк обратился к Патриарху: ” Ваше святейшество, во имя того, чтобы избежать кровопролития и жертв, чтобы сохранить человеческие жизни, мы сегодня идем снова на переговоры с Януковичем. Мы бы Вас очень просили, чтобы Вы благословили нас , чтобы мы сохранили жизнь людей и сохранили страну”.

Филарет благословил оппозиционеров.

Он сказал: ”Я очень рад тому , что положено начало переговоров, но переговоры нужно вести во имя Украины, а не во имя лично себя . Потому что для нас дорога Украина. А когда есть Украина , то и нам хорошо будет в Украине. Поэтому надо беречь Украину”.

”Бог да вас благословит на переговоры, чтобы они принесли украинскому народу мир и согласие”, - сказал Патриарх.

В своем Twitter Яценюк сообщил, что переговоры начнутся после 15 часов.