В Брунее католики под давлением государства принимают ислам
Правительство султаната Бруней заявило о необходимости ужесточения контроля над исполнением предписаний шариата на территории государства к весне наступившего, 2014-го года, – передает информационный портал Linga.
Так, власти страны планируют обеспечить исполнение закона во всех провинциях к апрелю 2014-го года.
Подчеркивается, что соответствующие шариату наказания за уголовные преступления – такие как усекновение руки за кражу или побивание камнями за прелюбодеяние – должны стать единственной карательной силой судебной системы.
Тем не менее, султан Хассанал Болкиах отметил, что действие подобных правовых норм не распространяется на не-мусульман, за исключением случаев соучастия неверного в преступлении, совершенном правоверным.
В связи с этим отмечается рост волнений в среде религиозных меньшинств Брунея, опасающихся раскола общества под воздействием принятых законов.
Со своей стороны, в своем интервью порталу "Церкви Азии" архиепископ Римско-католический церкви Корнелиус (Сим) заметил:
"За последние годы наблюдается кризис христианства в султанате: многие наши братья, под давлением правовой системы, не желая ощущать себя людьми "второго сорта", принимают ислам".
Архиепископ заявил, что Католическая церковь "сделает все возможное, чтобы поддержать своих чад в Брунее в этой, безусловно, сложной обстановке".
В Брунее есть три католических прихода и три священника, паству которых составляют около 20 тысяч прихожан.