Украина наградила Вселенского Патриарха Варфоломея орденом Свободы
08:11, 23 января 2014Государство
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По поручению президента Украины Виктора Януковича Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей Корсунский наградил Вселенского Патриарха Варфоломея I орденом Свободы, сообщает Іnfotopos.
Отмечается, что награда вручена «за выдающуюся церковную деятельность, направленную на рост авторитета православия в мире, и по случаю празднования в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси».
Церемония награждения прошла в Константинополе, в резиденции Константинопольских Патриархов на Фанаре.
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