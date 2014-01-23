Украина наградила Вселенского Патриарха Варфоломея орденом Свободы

По поручению президента Украины Виктора Януковича Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей Корсунский наградил Вселенского Патриарха Варфоломея I орденом Свободы, сообщает Іnfotopos.

Отмечается, что награда вручена «за выдающуюся церковную деятельность, направленную на рост авторитета православия в мире, и по случаю празднования в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси».

Церемония награждения прошла в Константинополе, в резиденции Константинопольских Патриархов на Фанаре.

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