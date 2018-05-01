Как Янукович с Азаровым ходили святить воду в лавру (фоторепортаж)

В день Крещения Господня Президент Украины Виктор Янукович присутствовал на чине Великого освящения воды в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Праздник с участием власти происходило возле колодца во имя преподобного Антония Печерского на территории свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Перед богослужением Президент дал поручение снять ограничения на территории Лавры, чтобы верующие могли беспрепятственно пройти к святым местам.

Праздничную службу провел управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В церкви Живоносного источника Президент зажег свечу.

Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

Вместе с главой государства в мероприятии приняли участие премьер-министр Николай Азаров, члены правительства и другие должностные лица.

После завершения богослужения Янукович поздравил с праздником людей, которые пришли в храм.

Также в этот день Президент Украины Виктор Янукович поздравил соотечественников с Крещением Иисусовым и Богоявлением на своем сайте.

«Крещение господне - время всепрощения и спасение для души», - подчеркнул Янукович и пожелал: «Пусть целебная освящена вода и церковный колокол сделают чистыми все помыслы и стремления».

«Желаю Божьего благословения и благодати. С Крещением», - говорится в поздравлении.

"УНИАН-Религии"

Фото Олега Маркевича / пресс-служба КМУ / POOL / УНИАН