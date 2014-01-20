В Минкульте говорят, что скандал с УГКЦ начался из-за СБУ

По поводу священников Украинской греко-католической церкви, которые проводили службы на Майдане, в Министерство культуры обратилась СБУ, сообщил директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Михаил Мошкола.

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности на вопрос депутата Александра Бригинца о том, обращалась ли в Минкультуры милиция с просьбой рассмотреть данный вопрос, он ответил: "Не милиция, а СБУ".

По словам Мошколы, несмотря на то, что на Майдане Незалежности ведут свои богослужения священники всех конфессий, СБУ обратилась только по вопросу законности богослужения УГКЦ.

На заседании комитета Мошкола представлял Минкультуры как один из инициаторов обращения министерства к предстоятелю УГКЦ Святославу (Шевчуку).

В то же время на заседании отсутствовали приглашенные министр культуры Леонид Новохатько и первый заместитель министра культуры Тимофей Кохан, подпись которого стоит под обращением в УГКЦ.

Напомним, Минкульт направил УГКЦ письмо, в котором предупреждает о недопустимости проведения богослужений вне культовых учреждений, в частности, в палатке на Евромайдане.

УГКЦ считает это письмо угрозой и попыткой давления на церковь со стороны власти.

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