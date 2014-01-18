Министр культуры заверил главу УГКЦ, что его ведомство не будет оказывать давление на Церковь

Министерство культуры не имеет целью оказывать давление на Украинскую греко-католическую церковь в связи с присутствием священнослужителей на Майдане Незалежности, подавать судебные иски относительно прекращения деятельности религиозных организаций УГКЦ.

Об этом сказал министр культуры Украины Леонид Новохатько во время встречи с главой УГКЦ Патриархом Святославом (Шевчуком), сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ). По информации Департамента информации УГКЦ, встреча состоялась по просьбе министра.

Сообщается, что в разговоре Новохатько «дал позитивную оценку миротворческой роли духовенства разных конфессий, в том числе и УГКЦ, с целью недопущения провокаций и насилия во время мирных протестов, которые проходят на протяжении последних месяцев, в частности в г. Киеве».

Со своей стороны Блаженнейший Святослав выразил надежду, что органам государственной власти, в частности тем, задача которых - служить народу в обеспечении его права на религиозную свободу в Украине, хватит мудрости для того, чтоб не переносить современный общественно-политический кризис еще и на религиозную среду.

Стороны признали позитивными недавние заявления со стороны отдельных государственных чиновников о недопустимости запрета молиться людям там, где они физически находятся.

На встрече также присутствовали Михаил Мошкола, руководитель Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины и митрофорный протоиерей Олекса Петрив, руководитель Департамента внешних связей УГКЦ в Украине.



Как сообщал УНИАН, 13 января глава УГКЦ Святослав заявил, что Министерство культуры угрожает приостановить деятельность церкви в связи с публичными богослужениями на столичном Майдане Незалежности. В подтверждение он показал официальное письмо министерства от 3 января, в котором говорится, что представители церкви не имеют права проводить богослужения на главной площади Киева без разрешения столичной власти. В то же время глава УГКЦ отметил, что церковь не является участником политических событий, однако она «не может стоять в стороне, когда ее верующие просят о духовной опеке», а потому присутствует на Майдане.