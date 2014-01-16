За отрицание преступлений фашизма будут лишать свободы на срок до двух лет

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон, предложенный лидером КПУ Петром Симоненко и депутатом от КПУ Игорем Алексеевым, путем поднятия рук проголосовали 235 народных депутатов.

Данным законом Уголовный кодекс дополняется статьей 436-1 ”Публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганда неонацистской идеологии, изготовления и (или) распространения материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников”.

Согласно этой статье, публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма против человечности, совершенных в годы Второй мировой войны, в частности преступлений, осуществленных организацией “Вафен-СС”, подчиненными ей структурами, теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с фашистскими оккупантами, а также пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их сторонников, – наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.